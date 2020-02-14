Вскоре телеканал ATR может перестать вещать на Крым

Телеканал ATR, которому заблокировали финансирование, уже в пятницу, 14 февраля, может перестать вещать на Крым. Соответствующее письмо накануне 13 февраля пришло на имя генерального директора телеканала Ленура Ислямова.

Фото: ATR

Телеканал ATR, которому заблокировали финансирование, уже в пятницу, 14 февраля, может перестать вещать на Крым. Соответствующее письмо накануне 13 февраля пришло на имя генерального директора телеканала Ленура Ислямова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ATR.

В письме сказано, что из-за долгов телеканала Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) может отключить ATR от четырех телевышек, которые вещают на оккупированный Крым. Общая сумма долга составила 368 тысяч 859 грн.

"Концерн РРТ настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО "Телевизионная компания "Атлант-СВ" о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 года Концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что власти должны найти выход из ситуации вокруг блокирования финансирования телеканала.

"Просто от власти требуется как можно скорее провести необходимые все консультации между собой и найти в рамках существующего законодательства абсолютно приемлемые решения для того, чтобы канал полностью продолжал свою деятельность, чтобы журналисты, которые работают на этом канале, могли выполнять свою профессиональную и гражданскую деятельность, чтобы использовали свой интеллект и потенциал. Надеюсь, что канал не прекратит свое вещание", — подчеркнул Чубаров.

Телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году. По словам генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова, перед каналом поставили невыполнимые условия тендеров.

Ранее в связи с недофинансированием из госбюджета крымскотатарский телеканал ATR запустил сбор средств.

Стоит также отметить, что почти шесть лет назад крымскотатарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и "Лидер", входящие в состав медиахолдинга ATR, перестали вещать в Крыму из-за отсутствия российской лицензии.

ATR возобновил вещание 17 июня 2015 года из Киева. Первый крымскотатарский телеканала стал доступен через спутник на всей территории Украины, включая оккупированный Крым. Позже детский телеканал Lâle и радио Meydan также возобновили вещание из Киева. Сегодня, несмотря на вынужденный переезд из оккупированного Крыма, ATR, Lâle и MeydanFM продолжают работу из Киева.

Справка: ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев. Получает финансовую поддержку из государственного бюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.