В Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков

В учебных заведениях Керчи усилили посты охраны а также проведут ряд проверок после сообщения российской ФСБ о задержании двух подростков, которые якобы готовили теракты

Фото: Крыминформ

В учебных заведениях Керчи усилили посты охраны а также проведут ряд проверок после сообщения российской ФСБ о задержании двух подростков, которые якобы готовили теракты

Об этом сообщает RegioNews со ссілкой на крымский сайт Крыминформ. "Усилен контроль на входе в учреждения. Каких-то глобальных изменений в их работе нет", – рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Кроме того, пройдет проверка всех образовательных организаций Крыма. "Мы сейчас едем в Керчь, чтобы выяснить все обстоятельства. Это, в первую очередь, Керченский морской колледж, 15-я школа. Потом будет волна проверок по всем образовательным организациям Крыма. Хочу сказать, что на прошлой неделе у нас только прошла такая проверка федерального уровня", – заявила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. Напомним, что 18 февраля ФСБ России заявила о задержании двух подозреваемых 2003 и 2004 года рождения в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи. В ведомстве утверждают, что задержанные являются "сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года". В то же время Украина призвала РФ предоставить сведения о задержанных в Керчи подростках.

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