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18 февраля 2020, 19:50 12

Украина призвала РФ предоставить сведения о задержанных в Керчи подростках

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18 февраля 2020, 19:50 12
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала Российскую Федерацию предоставить официальные сведения о задержанных в Керчи подростках, которые якобы готовили теракт
Фото: facebook/denisovaombudsman
Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала Российскую Федерацию предоставить официальные сведения о задержанных в Керчи подростках, которые якобы готовили теракт

Как передает RegioNews, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием предоставить официальные сведения о задержанных гражданах Украины, а именно: анкетные данные, основания задержания и их процессуальный статус", - говорится в сообщении.

Также Денисова просит "проверить соблюдение прав задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту".

Кроме того, она призвала UNICEF UNICEF Ukraine и представителей международных правозащитных организаций "способствовать соблюдению прав задержанных несовершеннолетних на время проведения процессуальных действий в отношении них".

Напомним, 18 февраля в Керчи правоохранители задержали двух подростков 2004 и 2003 г.р., которые якобы готовили террористические акты в ряде учебных учреждений АРК. Сообщалось, что у подозреваемых нашли взрывные устройства, работу которых они испытывали на животных.


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