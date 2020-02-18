В Керчи задержали подростков за подготовку терактов в школах Крыма
Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации, передает RegioNews.
Сообщается, что подготовка двух терактов проводилась юношами 2004 и 2003 годов рождения. У подозреваемых нашли взрывные устройства, работу которых они испытывали на животных.
"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ", - сообщили в ФСБ.
Кроме того в СМИ сообщают, что подростки являлись последователями виновника керченской трагедии 2018 года Владислава Рослякова.
По данным силовиков, один из задержанных вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого являлся Владислав Росляков. также подозреваемые вели "группы смерти" в соцсетях.
По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел. По тем же данным, одновременно в Курганской области (Россия) проведены мероприятия в отношении их интернет-связи – лица 2004 года рождения, осведомленного о подготовке терактов, получены свидетельские показания.
Видео: Керчь.ФМ.
По информации СМИ, подозреваемые в подготовке теракта в Керчи подростки учились в школе №15 и морском колледже, сообщила во вторник, 18 февраля, "министр образования" Крыма Валентина Лаврик.
Она уточнила, что один задержанный – "учащийся 9 класса школы №15".
"Второй ученик – студент керченского морского колледжа. На него запросили характеристику", - сказала Лаврик.
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