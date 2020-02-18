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18 февраля 2020, 18:55 17

В Керчи задержали подростков за подготовку терактов в школах Крыма

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18 февраля 2020, 18:55 17
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В Керчи правоохранители задержали двух подростков, которые готовили террористические акты в ряде учебных учреждений АРК
В Керчи правоохранители задержали двух подростков, которые готовили террористические акты в ряде учебных учреждений АРК

Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации, передает RegioNews.

Сообщается, что подготовка двух терактов проводилась юношами 2004 и 2003 годов рождения. У подозреваемых нашли взрывные устройства, работу которых они испытывали на животных.

"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ", - сообщили в ФСБ.

Кроме того в СМИ сообщают, что подростки являлись последователями виновника керченской трагедии 2018 года Владислава Рослякова.

По данным силовиков, один из задержанных вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого являлся Владислав Росляков. также подозреваемые вели "группы смерти" в соцсетях.

По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел. По тем же данным, одновременно в Курганской области (Россия) проведены мероприятия в отношении их интернет-связи – лица 2004 года рождения, осведомленного о подготовке терактов, получены свидетельские показания.

Видео: Керчь.ФМ.

По информации СМИ, подозреваемые в подготовке теракта в Керчи подростки учились в школе №15 и морском колледже, сообщила во вторник, 18 февраля, "министр образования" Крыма Валентина Лаврик.

Она уточнила, что один задержанный – "учащийся 9 класса школы №15".

"Второй ученик – студент керченского морского колледжа. На него запросили характеристику", - сказала Лаврик.


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