"Били журналистов организовано": в суде Одессы продолжают рассматривать дело о разгоне мирного митинга
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинскую Службу Информации.
В зале суда заслушали показания пострадавшего видеооператора 5-го телеканала Сергея Ищенко. Он рассказал что 6 лет назад вместе с журналистом приехал к зданию Одесской облгосадминистрации по редакционному заданию. Как и другие журналисты, они должны были осветить митинг участников Евромайдана. Неожиданно к зданию приехала группа людей в масках, которые начали избивать участников митинга и журналистов.
"Один пробегал и ударил меня по лицу. Ему дали 2 года условно. Он был без маски и признался. Мы подошли к ним ближе. Мне чтобы удобно было, я поднялся на лестницу. Эти люди в масках поднялись и битами начали бить по камерам. Я убежал, но когда я убегал, меня догнали и я так понял, что меня подрезали прутом по ногам. Потому что у меня остались характерные шишки на ногах. Они били по камере. Тогда от камеры начали отлетать куски", – рассказал Сергей Ищенко.
Также в суде выслушали показания свидетельницы Ларисы Кац. Она проходила мимо здания и увидела, что там происходило.
"Это были несколько групп людей в масках, которых привезли к зданию на автобусах. Первая группа была похожа на военных. Они действовали организовано. У них были плакаты, и они кричали: "За Януковича!", – рассказала свидетельница Лариса Кац.
В качестве обвиняемого по данному делу выступает бывший заместитель главы Одесской облгосадминистрации Александр Орлов. В следующий раз дело рассмотрят 19 февраля. То есть, именно в день, когда исполнится 6 лет со дня инцидента.
Напомним, что во время побоища 19 февраля 2014 года "титушки" в защитной экипировке избили несколько десятков активистов "Евромайдана" и журналистов, собравшихся на мирной акции у входа в Одесскую ОГА.
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