Прокуратура объявила о подозрении экс-директору предриятия за поставку 15 тонн опасной молочки в школы Николаева

17 февраля прокуратура объявила о подозрении бывшему руководителю коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева Глебу Новоторову.

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17 февраля прокуратура объявила о подозрении бывшему руководителю коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева Глебу Новоторову.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, передает RegioNews.

Установлено, что экс-руководитель коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях не кнтролировал поставку продуктов питания от поставщиков, в результате чего более 15 тонн опасной и некачественной молочной продукции поступило в сети учебных заведений города Николаева.

В результате таких дейсвий, местному бюджету нанесен ущерб на сумму более 2,2 миллионов гривен.

Экс-руководителю КОП вменяют совершение преступлений по части 2 статьи 367 ("Служебная халатность"), части 3 статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), части 1 статьи 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Раннее 14 февраля полиция и прокуратура вручили подозрения одесским поставщикам этой молочной продукции, которые действовали от имени ООО "Айскомпани", "Прод-Юг" и "Сонед". По мнению следствия, четверо подозреваемых являются членами "устойчивой организованной преступной группы".

"Согласно выводам эксперта, указанная продукция опасна и вредна для здоровья потребителей, особенно детей, поскольку, как правило, они содержат значительное количество жирных кислот, которые способны повышать уровень холестерина в крови, а также провоцировать развитие атеросклероза, диабета, тромбоза кровеносных сосудов, заболеваний сердца, онкологические заболевания, болезни Альцгеймера, а также пищевые отравления", – отметили в прокуратуре.

20 февраля 2019 года полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.