В Украине разработали собственные тесты на коронавирус

В понедельник, 17 февраля, о том, что украинцы разработали и испытали собственные тест-системы, которые тестируют коронавирус COVID-19, заявил научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда

Фото: иллюстративное.

В понедельник, 17 февраля, о том, что украинцы разработали и испытали собственные тест-системы, которые тестируют коронавирус COVID-19, заявил научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда

По его словам, есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 человек. Тесты "прошли все те же испытания, которые проходят все остальные тесты подобного рода", заверил директор лаборатории.



"Мы готовы выполнять исследования сами на коронавирус в нашей лаборатории, и, если кто-то захочет в своей лаборатории проводить, тогда мы можем продавать ... Стоимость тест-систем - 5 тыс. грн на 50 человек. Это где-то в 4-5 раз дешевле , чем немецкие ", - добавил Коляда УНН.



Напомним, ранее ученые назвали три наиболее эффективных препарата против коронавируса.



Исследователи отобрали 5000 потенциально эффективных лекарств-кандидатов, из них несколько показали хорошие результаты.



Согласно последним данным, в Китае от коронавируса умерли 1770 человек. Подтверждено более 70 тыс. случаев заражения COVID-19.

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