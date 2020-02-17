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17 февраля 2020, 15:35 8

Назвали препараты, эффективные против коронавируса

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17 февраля 2020, 15:35 8
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Китайские ученые сообщили, что несколько препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019
Китайские ученые сообщили, что несколько препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019

Как информирует RegioNews, исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для лечения коронавируса, из них самыми эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир. Хотя отмечается, что клинические тестирования надо продолжать, пишет Reuters.

Директор Китайского национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки и технологий Чжан Синьминь на пресс-конференция заявил, что эксперименты показали, что Хлорохинфосфат (противомалярийное лекарственное средство) может эффективно ингибировать новую коронавирусную инфекцию.

Фавипиравир (препарат от гриппа) в ходе исследований показывает, что он обладает относительно очевидной эффективностью и низкими побочными реакциями.

Так же по словам Чжана, Ремдесивир (разработан для борьбы с инфекциями Эбола американской фармацевтической компанией Gilead Sciences) показал довольно хорошую противовирусную активность против коронавируса на клеточном уровне.

Ранее китайские ученые назвали возможный источник коронавируса.

На утро 17 февраля в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом было более 70 тыс.человек.


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