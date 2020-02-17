В Житомире показали, куда изолируют строителей-китайцев
Где именно будут находиться китайцы рассказал прессекретар председателя Житомирской облгосадминистрации Юрий Мельник, пишет RegioNews со ссылкой на сайт Житомир-Онлайн.
"На территории строительства объездной дороги размещены жилые боксы, в которых проживают китайцы. Часть площади, где стоят боксы, будет высвобождено для них. Кроме того, они будут специально оборудованные. Есть специально обученные медработники, которые постоянно выезжать туда проверять состояние здоровья "я китайцев. один, недавно прибывшего, уже изолированно на 14 дней. Однако, согласно украинскому законодательству и международному праву, в своих боксах они могут находиться исключительно по собственной воле. Если же будет такой случай и у кого из китайцев будет обнаружен коронавирус, то их будет перевезено в госпитальные базы Житомира. Стоит отметить, что наши врачи специальную защитную одежду ", - расска Юрий Мельник.
Также он добавил, что китайцы выполняют в основном менеджерские функции, дорогу строят наши рабочие.
Реконструкция Северного обхода, или автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп начала китайская компания-подрядчик "Sinohydro Corporation Limited" в 2018 году. К июню 2020 года с работами обещали закончить.
Напомним, что в Житомире начали изоляцию работников с Китайской народной Республики, которые задействованы в строительстве объездной автодороги вокруг города и возвращающихся в Украину после празднования китайского Нового года.
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