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17 февраля 2020, 11:38

Много шума и грязи: в Николаеве люди блокировали проезд большегрузов в порт

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17 февраля 2020, 11:38
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В Николаеве в воскресенье, 16 февраля, люди перекрыли движение по улице Железнодорожной для всех большегрузов, которые едут в порт. Горожане протостовали против постоянного шума и загрязнений от габаритного транспорта.
Фото: Новости N
В Николаеве в воскресенье, 16 февраля, люди перекрыли движение по улице Железнодорожной для всех большегрузов, которые едут в порт. Горожане протостовали против постоянного шума и загрязнений от габаритного транспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости N".

Люди частично перекрыли движение маршрут по которому ежедневно проходят грузовые автомобили и шумят, поднимают пыль, разрушают дорожное полотно.

Пикетирующие требовали от местной власти решить проблему. Простояв целый день, около 17:00 люди открыли проезд для транспорта.

Практически весь день прошел в переговорах, однако ближе к вечеру начали приезжать чиновники, в том числе и заместитель городского головы.

Жителей убедили освободить проезд, пообещав, что все проблемы, связанные с проездом и стоянкой большегрузного транспорта будут решены в ближайшее время.


транспорт перекриття
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