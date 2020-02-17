Много шума и грязи: в Николаеве люди блокировали проезд большегрузов в порт

В Николаеве в воскресенье, 16 февраля, люди перекрыли движение по улице Железнодорожной для всех большегрузов, которые едут в порт. Горожане протостовали против постоянного шума и загрязнений от габаритного транспорта.

Фото: Новости N

В Николаеве в воскресенье, 16 февраля, люди перекрыли движение по улице Железнодорожной для всех большегрузов, которые едут в порт. Горожане протостовали против постоянного шума и загрязнений от габаритного транспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости N". Люди частично перекрыли движение маршрут по которому ежедневно проходят грузовые автомобили и шумят, поднимают пыль, разрушают дорожное полотно. Пикетирующие требовали от местной власти решить проблему. Простояв целый день, около 17:00 люди открыли проезд для транспорта. Практически весь день прошел в переговорах, однако ближе к вечеру начали приезжать чиновники, в том числе и заместитель городского головы. Жителей убедили освободить проезд, пообещав, что все проблемы, связанные с проездом и стоянкой большегрузного транспорта будут решены в ближайшее время.

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