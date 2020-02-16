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16 февраля 2020, 16:23

Задержанных украинских рыбаков арестовали на 10 суток

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16 февраля 2020, 16:23
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Керченский городской "суд" арестовал на 10 суток четырех граждан Украины, задержанных накануне пограничным управлением ФСБ РФ в Азовском море за якобы незаконный вылов рыбы
Керченский городской "суд" арестовал на 10 суток четырех граждан Украины, задержанных накануне пограничным управлением ФСБ РФ в Азовском море за якобы незаконный вылов рыбы

Информацию распространило пограничное управление ФСБ по республике Крым, пишет RegioNews.

Задержанных признали виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а также препятствовании исполнению им служебных обязанностей. Рыбаков арестовали на 10 суток.

В погрануправлении ФСБ также заявили, что "по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов Пограничным управлением в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (" Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов ")".


#Азовське море #захоплення судна
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