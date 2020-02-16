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16 февраля 2020, 11:20 6

Стали известны имена захваченных в Азовском море рыбаков

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16 февраля 2020, 11:20 6
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Украинские рыбаки, которых вместе с судном 15 февраля захватили в Азовском море сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму, являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области
Украинские рыбаки, которых вместе с судном 15 февраля захватили в Азовском море сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму, являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области

Об этом со ссылкой на информацию от жителей Приморского района сообщил в Facebook народный депутат Павел Мельник, пишет Regionews.

"Все рыбаки - жители села Райновка Приморского района Запорожской области, - пишет Петр Мельник. - Это, вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов". Сейчас информация уточняется, отметил депутат.

ТЕРМІНОВО! Українські рибалки, яких було затримано в Азовському морі - це імовірно: Сергій Гога, Олексій Іванов, ...

Опубліковано Павлом Мельником Субота, 15 лютого 2020 р.

Как сообщал RegioNews, сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Утверждалось, что рыбаки были без документов и якобы занимались незаконным выловом рыбы.

Главное управление Национальной полиции Украины в АР Крым по факту захвата украинского судна начало уголовное производство по статьям 146 и 278 Уголовного кодекса Украины.


#Азовське море #захоплення судна
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