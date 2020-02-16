Стали известны имена захваченных в Азовском море рыбаков
Об этом со ссылкой на информацию от жителей Приморского района сообщил в Facebook народный депутат Павел Мельник, пишет Regionews.
"Все рыбаки - жители села Райновка Приморского района Запорожской области, - пишет Петр Мельник. - Это, вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов". Сейчас информация уточняется, отметил депутат.
ТЕРМІНОВО! Українські рибалки, яких було затримано в Азовському морі - це імовірно: Сергій Гога, Олексій Іванов, ...Опубліковано Павлом Мельником Субота, 15 лютого 2020 р.
Как сообщал RegioNews, сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Утверждалось, что рыбаки были без документов и якобы занимались незаконным выловом рыбы.
Главное управление Национальной полиции Украины в АР Крым по факту захвата украинского судна начало уголовное производство по статьям 146 и 278 Уголовного кодекса Украины.
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