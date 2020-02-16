15:07  16 февраля
Россия презирает суверенитет европейских государств - министр обороны Германии
16:56  16 февраля
На Тайване зафиксирована первая смерть от коронавируса
14:43  16 февраля
В Киеве задержали экс-"смотрящего" Запорожья Евгения Анисимова
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2020, 10:53 12

В Житомире отправляют на карантин китайцев - дорожников

Читайте також
українською мовою
16 февраля 2020, 10:53 12
Читайте також українською мовою
В Житомире начали изоляцию работников с Китайской народной Республики, которые задействованы в строительстве объездной автодороги вокруг города и возвращающихся в Украину после празднования китайского Нового года
Фото: страница Виталия Бунечко в Facebook
В Житомире начали изоляцию работников с Китайской народной Республики, которые задействованы в строительстве объездной автодороги вокруг города и возвращающихся в Украину после празднования китайского Нового года

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook, пишет RegioNews.

13 февраля в Украину прибыл один работник из Китая. Во время медосмотра заболевания не зафиксировано, однако для предотвращения всех рисков руководство компании решило изолировать работника на 14 дней.

"Все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. Контракты этих работников не аннулируют, потому что государство несет значительные убытки. Решено ежедневно обмениваться информацией о новоприбывших работников управлению здравоохранения Житомирской ОГА и контактировать с миграционной службой", - заявил Бунечко .

Накануне в Житомирской ОГА поступило сообщение, что авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года, для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. В частности, по данным Государственной миграционной службы, к выезду за границу, около 40 работников из КНР работало на объекте.

Однако впоследствии на заседании временной комиссии по предотвращению китайского коронавируса, под председательством заместителя председателя Натальи Остапченко, Людмила Александрова, медработник базы доложила членам комиссии, что 16 работников из КНР оставались на территории Украины.


#коронавірус #карантин #Житомир
Коронавирус: за сутки умерли 142 человека
16 февраля 2020, 10:17
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Андрей Романенко
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »