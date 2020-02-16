В Житомире отправляют на карантин китайцев - дорожников

В Житомире начали изоляцию работников с Китайской народной Республики, которые задействованы в строительстве объездной автодороги вокруг города и возвращающихся в Украину после празднования китайского Нового года

Фото: страница Виталия Бунечко в Facebook

В Житомире начали изоляцию работников с Китайской народной Республики, которые задействованы в строительстве объездной автодороги вокруг города и возвращающихся в Украину после празднования китайского Нового года

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook, пишет RegioNews. 13 февраля в Украину прибыл один работник из Китая. Во время медосмотра заболевания не зафиксировано, однако для предотвращения всех рисков руководство компании решило изолировать работника на 14 дней. "Все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. Контракты этих работников не аннулируют, потому что государство несет значительные убытки. Решено ежедневно обмениваться информацией о новоприбывших работников управлению здравоохранения Житомирской ОГА и контактировать с миграционной службой", - заявил Бунечко .



Накануне в Житомирской ОГА поступило сообщение, что авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года, для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. В частности, по данным Государственной миграционной службы, к выезду за границу, около 40 работников из КНР работало на объекте.



Однако впоследствии на заседании временной комиссии по предотвращению китайского коронавируса, под председательством заместителя председателя Натальи Остапченко, Людмила Александрова, медработник базы доложила членам комиссии, что 16 работников из КНР оставались на территории Украины.

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