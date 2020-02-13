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13 февраля 2020, 17:31

Требовал 300 долларов за ввоз одежды: в Херсонском аэропорту задержали таможенника-взяточника

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13 февраля 2020, 17:31
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В аэропорту Херсона на взятке 300 долларов задержан главный инспектор таможенного поста. Взяточника задержали следователи Мелитопольского территориального управления Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками херсонского УСБУ.
Фото: пресс-служба прокуратуры
В аэропорту Херсона на взятке 300 долларов задержан главный инспектор таможенного поста. Взяточника задержали следователи Мелитопольского территориального управления Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками херсонского УСБУ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Чиновник требовал и получил 300 долларов от местного предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля с грузом одежды, приобретенного в Турции.

Непосредственно после получения взятки правонарушитель был задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.


взятка таможня поліція
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