Требовал 300 долларов за ввоз одежды: в Херсонском аэропорту задержали таможенника-взяточника

В аэропорту Херсона на взятке 300 долларов задержан главный инспектор таможенного поста. Взяточника задержали следователи Мелитопольского территориального управления Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками херсонского УСБУ.

Фото: пресс-служба прокуратуры

В аэропорту Херсона на взятке 300 долларов задержан главный инспектор таможенного поста. Взяточника задержали следователи Мелитопольского территориального управления Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками херсонского УСБУ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Чиновник требовал и получил 300 долларов от местного предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля с грузом одежды, приобретенного в Турции.

Непосредственно после получения взятки правонарушитель был задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.