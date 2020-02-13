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13 февраля 2020, 16:11

В Харькове перенесли суд по делу экс-мэра Славянска Штепы

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13 февраля 2020, 16:11
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Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела эксмэра Славянска Нели Штепы на 27 февраля
Фото: Страница Нели Штепы в Facebook
Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела эксмэра Славянска Нели Штепы на 27 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий адвоката Штепы Александра Шадрина Укринформу.

"Начали рассматривать ходатайство о мере пресечения, поскольку она не выбрана с 2018 года. Сторона обвинения настаивала на допросе свидетелей. Появились четыре свидетеля - по два со стороны защиты и со стороны обвинения, но еще двое свидетелей со стороны обвинения не появились, поэтому суд перенесен на 27 февраля, на 10:00", - сообщил Шадрин.

Напомним, бывшего мэра Славянска, экс-регионалку Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она известна публичными призывами к поддержке пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Штепу арестовали в июле 2014 года, в том же году началось расследование. С тех пор несколько районных судов в Харькове начинали рассматривать дело с самого начала. В октябре 2019-го дело передали в Орджоникидзевский райсуд.


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