В Харькове перенесли суд по делу экс-мэра Славянска Штепы

Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела эксмэра Славянска Нели Штепы на 27 февраля

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Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела эксмэра Славянска Нели Штепы на 27 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий адвоката Штепы Александра Шадрина Укринформу.

"Начали рассматривать ходатайство о мере пресечения, поскольку она не выбрана с 2018 года. Сторона обвинения настаивала на допросе свидетелей. Появились четыре свидетеля - по два со стороны защиты и со стороны обвинения, но еще двое свидетелей со стороны обвинения не появились, поэтому суд перенесен на 27 февраля, на 10:00", - сообщил Шадрин.

Напомним, бывшего мэра Славянска, экс-регионалку Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она известна публичными призывами к поддержке пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Штепу арестовали в июле 2014 года, в том же году началось расследование. С тех пор несколько районных судов в Харькове начинали рассматривать дело с самого начала. В октябре 2019-го дело передали в Орджоникидзевский райсуд.