Погоня со стрельбой в Харькове: задержан патрульный

Патрульного полицейского подозревают в превышении служебных полномочий из-за стрельбы с потерпевшим, которая произошла ночью, 13 февраля.

Фото: патрульная полиция Харьковской области

Патрульного полицейского подозревают в превышении служебных полномочий из-за стрельбы с потерпевшим, которая произошла ночью, 13 февраля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Так, экипаж патрульной полиции получил сообщение о нетрезвых гражданах, которые собираются поехать на автомобиле Subaru Forester. Граждан и машину полицейские нашли, но водитель иномарки попытался скрыться, игнорируя требования остановиться.

Во время погони служебный автомобиль полиции застрял в поле вблизи села Хроли, и лейтенант трижды выстрелил в сторону Subaru, пытаясь его остановить. Ожидаемого результата выстрелы не принесли, а впоследствии выяснилось, что водитель иномарки самостоятельно привез в больницу пассажира с двумя огнестрельными ранениями. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Лейтенанта, который применил огнестрельное оружие, задержали. Решается вопрос о сообщении патрульному о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.