Погоня со стрельбой в Харькове: задержан патрульный
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Так, экипаж патрульной полиции получил сообщение о нетрезвых гражданах, которые собираются поехать на автомобиле Subaru Forester. Граждан и машину полицейские нашли, но водитель иномарки попытался скрыться, игнорируя требования остановиться.
Во время погони служебный автомобиль полиции застрял в поле вблизи села Хроли, и лейтенант трижды выстрелил в сторону Subaru, пытаясь его остановить. Ожидаемого результата выстрелы не принесли, а впоследствии выяснилось, что водитель иномарки самостоятельно привез в больницу пассажира с двумя огнестрельными ранениями. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Лейтенанта, который применил огнестрельное оружие, задержали. Решается вопрос о сообщении патрульному о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
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