19:07  13 февраля
В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
17:23  13 февраля
Коломойский взялся за производство оружия - СМИ
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2020, 14:48

Погоня со стрельбой в Харькове: задержан патрульный

Читайте також
українською мовою
13 февраля 2020, 14:48
Читайте також українською мовою
Патрульного полицейского подозревают в превышении служебных полномочий из-за стрельбы с потерпевшим, которая произошла ночью, 13 февраля.
Фото: патрульная полиция Харьковской области
Патрульного полицейского подозревают в превышении служебных полномочий из-за стрельбы с потерпевшим, которая произошла ночью, 13 февраля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Так, экипаж патрульной полиции получил сообщение о нетрезвых гражданах, которые собираются поехать на автомобиле Subaru Forester. Граждан и машину полицейские нашли, но водитель иномарки попытался скрыться, игнорируя требования остановиться.

Во время погони служебный автомобиль полиции застрял в поле вблизи села Хроли, и лейтенант трижды выстрелил в сторону Subaru, пытаясь его остановить. Ожидаемого результата выстрелы не принесли, а впоследствии выяснилось, что водитель иномарки самостоятельно привез в больницу пассажира с двумя огнестрельными ранениями. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Лейтенанта, который применил огнестрельное оружие, задержали. Решается вопрос о сообщении патрульному о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.


стрельба
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »