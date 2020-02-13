Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

Россия запросила заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский