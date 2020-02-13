19:07  13 февраля
В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
17:23  13 февраля
Коломойский взялся за производство оружия - СМИ
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2020, 10:02

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Читайте також
українською мовою
13 февраля 2020, 10:02
Читайте також українською мовою
Россия запросила заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Россия запросила заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

Как сообщает RegioNews, Россия запросила заседние на 18 февраля. Мероприятие может быть назначено на вторую половину дня.

Напомним, вчера Украина в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе передала уточненный список лиц на обмен.

Также Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе во время заседания в Минске практически согласовала один из участков разведения сил и средств - в районе населенного пункта Гнутово.


РФ ООН Україна
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »