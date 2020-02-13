СМИ обнародовали доказательства, что новый заместитель председателя ГБР защищал Януковича
Как сообщает RegioNews, редакция исследовала аудиозаписи из судебных заседаний по делам Виктора Януковича с участием Бабикова. На них зафиксировано, как нынешний чиновник ГБР защищает четвертого президента.
Его побег из страны он оправдывал тем, что жизни Януковичу угрожала опасность.
Из открытого реестра судебных решений видно, что Бабиков регулярно участвовал в заседаниях по Януковичу. Также журналисты получили подтверждение того, что он представлял беглого президента минимум в двух делах - о превышении власти Януковичем во время событий Революции Достоинства и покушения на жизнь 4-го президента и его охранника, которое якобы состоялось в начале 2014 года.
Кроме того, бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии "Слідству.Інфо" рассказал еще о двух делах, где, по его словам, Бабиков представлял интересы Януковича. Речь идет о захвате государственной власти и так называемых законах 16 января, которые еще называют "диктаторскими законами".
Напомним, назначенный на должность заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР) адвокат беглого президента Виктора Януковича Александр Бабиков заявил, что никогда не защищал его интересы.
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