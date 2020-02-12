Британцы вслед за Китаем начали испытывать вакцину против COVID-19

Лондонские ученые Имперского колледжа начали испытывать на животных вакцину против смертельного коронавируса COVID-19

Фото: collective-evolution.com

Лондонские ученые Имперского колледжа начали испытывать на животных вакцину против смертельного коронавируса COVID-19

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на Science Alert, конечной целью исследователей является поиск эффективного и безопасного способа остановить распространение вируса до конца года.

"Мы только что ввели полученную из этих бактерий вакцину в организмы мышей. Надеемся, что в течение следующих нескольких недель сможем определить реакцию, которую мы можем увидеть в этих мышах, в их крови, их реакцию антител на коронавирус", - рассказал ученый Пол Мак-Кей.

Напомним, 11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.

ВОЗ дала официальное название вирусу-убийце - COVID-19. Первую же вакцину, способную бороться против смертельного коронавируса из Китая, обещают примерно через 18 месяцев.

В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на утро 11 февраля в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.