Кабмин уточнил состав шести громад на Прикарпатье

Сегодня, 12 февраля, Кабинет Министров принял распоряжение о внесении изменений в перспективных планов формирования территорий Ивано-Франковской области.

Сегодня, 12 февраля, Кабинет Министров принял распоряжение о внесении изменений в перспективных планов формирования территорий Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

В перспективном плане уточнили состав Новицкой, Рожнятовский, Лисецькой, Тисменицкой, Єзупильськой и Ивано-Франковской громад.

Эти изменения позволят указанным общинам перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом, а также получить субвенцию на развитие инфраструктуры.

В Украине продолжается системная работа по подготовке перспективных планов формирования территорий громад. До апреля 2020 года планируют утвердить административно-территориальное устройство базового уровня, до июня – субрегионального уровня. В третьем квартале ожидается принятии новой редакции Закона "О местном самоуправлении в Украине" и внесение необходимых изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы. Четвертый квартал – принятие актов, направленных на исполнение названных законов.

Пока перспективные планы областей покрывают чуть более 90% территорий областей. Образовано 1045 ОТГ. Завершения реформы децентрализации ожидают в 2020 году проведением осенью местных выборов на новой территориальной основе громад.