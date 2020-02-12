Кабмин уточнил состав шести громад на Прикарпатье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.
В перспективном плане уточнили состав Новицкой, Рожнятовский, Лисецькой, Тисменицкой, Єзупильськой и Ивано-Франковской громад.
Эти изменения позволят указанным общинам перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом, а также получить субвенцию на развитие инфраструктуры.
В Украине продолжается системная работа по подготовке перспективных планов формирования территорий громад. До апреля 2020 года планируют утвердить административно-территориальное устройство базового уровня, до июня – субрегионального уровня. В третьем квартале ожидается принятии новой редакции Закона "О местном самоуправлении в Украине" и внесение необходимых изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы. Четвертый квартал – принятие актов, направленных на исполнение названных законов.
Пока перспективные планы областей покрывают чуть более 90% территорий областей. Образовано 1045 ОТГ. Завершения реформы децентрализации ожидают в 2020 году проведением осенью местных выборов на новой территориальной основе громад.
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