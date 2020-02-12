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12 февраля 2020, 13:53

В Амстердаме произошел двойной взрыв

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12 февраля 2020, 13:53
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В среду, 12 февраля, в Амстердаме произошел двойной взрыв в офисе почтовой компании. Сообщается, что на месте работают взрывотехники и спецслужбы
Фото: пресс-служба полиции Нидерландов
В среду, 12 февраля, в Амстердаме произошел двойной взрыв в офисе почтовой компании. Сообщается, что на месте работают взрывотехники и спецслужбы

Как сообщает пресс-служба полиции, данных о пострадавших пока нет. По адресу, где произошел взрыв, зарегистрированные четыре компании.

"Утром в среду произошел взрыв в почтовом отделении деловой здания, незадолго до 8:00 утра, вероятно вызван взрывом бомбы. Пострадавших нет ", - говорится в сообщении.

Позже в полиции Нидерландов уточнили информацию, что второй взрыв в почтовом отделении произошел не в Амстердаме, а на юго-востоке страны в городе Керкраде.


теракт Амстрердам
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