В Амстердаме произошел двойной взрыв

В среду, 12 февраля, в Амстердаме произошел двойной взрыв в офисе почтовой компании. Сообщается, что на месте работают взрывотехники и спецслужбы

Фото: пресс-служба полиции Нидерландов

В среду, 12 февраля, в Амстердаме произошел двойной взрыв в офисе почтовой компании. Сообщается, что на месте работают взрывотехники и спецслужбы