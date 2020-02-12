Во Львове в части школ возобновили обучение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Сегодня, 12 февраля, с 20 закрытых на карантин школ восстанавливают работу семь учебных заведений: средние общеобразовательные школы № 91, № 97, № 27 (1-4 классы), № 63, № 48, № 47 и Львовская академическая гимназия.
С 13 февраля возобновят работу следующие учебные заведения: Лицей международных отношений им. В. Стуса, ПШ «Колокольчик», ПШ «Арника», школы № 1, 3, 9, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 36, 40, 43, 44, 54, 60, 62, 67, 68, 71, 72, 74, 78, 87, 95, 99, «Дывосвит», «Интеллект», лицее № 18, 57, 66, 75, 81, 93 «Надежда» и «Шевченковский», Львовский художественный лицей, гимназия «ранняя Весна», НПК ШЕЛ
С понедельника, 17 февраля, к обучению вернутся ученики школ № 7, 13, 20, 41, 42, 49, 50, 55, 65, 77, 82, 84, 90, 98, 100, «Берегиня», «Рассвет», «Пертоцвіт», «Лидер», гимназия «Тривита», лицее № 2, 5, 6, 8, 17, 21, 31, 37, 38, 45, 46, 51, 52, 70, 92, 94, 96, «Просвещение», «Галицкий», школа-гимназия «Шептицких», ПШ «Родничок», ПШ «Школа радости», лицее им В. Симоненко и им. И. Пулюя, Львовская лингвистическая гимназия, Классическая гимназия, Юридическая гимназия, гимназия «Престиж», гимназия «Евшан», ПШ «Один, два, три», НПК «София», ЛУГГ, лицей «Львовский» и «Орияна».
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