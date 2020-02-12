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12 февраля 2020, 10:53

Во Львове в части школ возобновили обучение

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12 февраля 2020, 10:53
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Во Львове семь учебных заведений возобновили работу после закрытия на карантин. Все остальные образовательные учреждения продолжат работу 13 или же 17 февраля.
Во Львове семь учебных заведений возобновили работу после закрытия на карантин. Все остальные образовательные учреждения продолжат работу 13 или же 17 февраля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Сегодня, 12 февраля, с 20 закрытых на карантин школ восстанавливают работу семь учебных заведений: средние общеобразовательные школы № 91, № 97, № 27 (1-4 классы), № 63, № 48, № 47 и Львовская академическая гимназия.

С 13 февраля возобновят работу следующие учебные заведения: Лицей международных отношений им. В. Стуса, ПШ «Колокольчик», ПШ «Арника», школы № 1, 3, 9, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 36, 40, 43, 44, 54, 60, 62, 67, 68, 71, 72, 74, 78, 87, 95, 99, «Дывосвит», «Интеллект», лицее № 18, 57, 66, 75, 81, 93 «Надежда» и «Шевченковский», Львовский художественный лицей, гимназия «ранняя Весна», НПК ШЕЛ

С понедельника, 17 февраля, к обучению вернутся ученики школ № 7, 13, 20, 41, 42, 49, 50, 55, 65, 77, 82, 84, 90, 98, 100, «Берегиня», «Рассвет», «Пертоцвіт», «Лидер», гимназия «Тривита», лицее № 2, 5, 6, 8, 17, 21, 31, 37, 38, 45, 46, 51, 52, 70, 92, 94, 96, «Просвещение», «Галицкий», школа-гимназия «Шептицких», ПШ «Родничок», ПШ «Школа радости», лицее им В. Симоненко и им. И. Пулюя, Львовская лингвистическая гимназия, Классическая гимназия, Юридическая гимназия, гимназия «Престиж», гимназия «Евшан», ПШ «Один, два, три», НПК «София», ЛУГГ, лицей «Львовский» и «Орияна».


карантин школа освіта
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