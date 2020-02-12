Во Львове в части школ возобновили обучение

Во Львове семь учебных заведений возобновили работу после закрытия на карантин. Все остальные образовательные учреждения продолжат работу 13 или же 17 февраля.

Во Львове семь учебных заведений возобновили работу после закрытия на карантин. Все остальные образовательные учреждения продолжат работу 13 или же 17 февраля.