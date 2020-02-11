В Карпатах бушует шторм, сохраняется лавинная опасность
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
«На горе Поп Иван Черногорский шторм. Ветер юго-западный 28 м/с. Видимости нет, сильная метель. Температура воздуха -8°С. Туристам следует воздержаться от похода в горы», - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в facebook.
По состоянию на 8 часов утра 11 февраля на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 20 м. Падал мелкий снег, метель. Ветер юго-западный, 12-13 м/сек. Температура воздуха -7°С. Погодные условия быстро меняются.
По прогнозам Укргидрометцентра, 11-12 февраля в горах Закарпатской и Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность 3-го уровня, информирует ГСЧС.
11 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/сек. В Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель. 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/сек.
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