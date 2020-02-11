Сводка ООС: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
Противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, информирует штаб ООС.
Два враждебных обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
- вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
- неподалеку Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела наших позиций:
- в районе Орехового - из станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела;
- рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку Новолуганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, с начала года боевики нарушали перемирие на Донбассе почти 100 раз.
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