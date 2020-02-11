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11 февраля 2020, 09:10

Сводка ООС: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

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11 февраля 2020, 09:10
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10 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет
Фото: штаб ООС
10 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет

Противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, информирует штаб ООС.

Два враждебных обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

- вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

- неподалеку Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела наших позиций:

- в районе Орехового - из станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела;

- рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из ручного противотанкового гранатомета;

- неподалеку Новолуганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, с начала года боевики нарушали перемирие на Донбассе почти 100 раз.


Донбасс ООС
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