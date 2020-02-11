Сводка ООС: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

10 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет

Фото: штаб ООС

10 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет