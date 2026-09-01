На Одещині росіяни повторно обстріляли термінал "Нової пошти"
Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок чергової атаки спалахнуло приміщення поштового терміналу, який раніше вже зазнавав ушкоджень під час ворожих ударів.
Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих.
На місці працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, російські війська 31 серпня завдали удару по терміналу "Нової пошти" в Одеській області. Внаслідок влучання будівля терміналу частково зруйнована.
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