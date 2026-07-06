На Запорожье в результате вражеских атак погиб человек, еще 25 ранены

Фото: Запорожская ОВА

В результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще 25 получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, всего за сутки оккупанты нанесли 989 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, враг нанес 21 авиационный удар по Запорожью, Камышевахе, Любицкому, Юрковке, Разумовке, Любимовке, Зорнице, Зорявке, Шевченковскому, Широкому, Орехову, Омельнику, Никольскому, Преображенцу, Красной Кринице и Егоровке.

Кроме того, зафиксировано 670 атак дронами разных типов, преимущественно FPV, по десяткам населенных пунктов области, среди которых Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Балабино, Степногорск, Малая Токмачка и другие общины.

Также враг дважды обстрелял регион из реактивных систем залпового огня - по Новояковловке и Малой Токмачке. Артиллерийских ударов в сутки зафиксировано 296 – под огнем оказались населенные пункты вдоль линии фронта.

Поступило 266 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар баллистическим и крылатым ракетам по Киеву. По состоянию на утро подтверждена гибель 9 человек и ранение 46 человек, среди которых пятеро детей.