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06 июля 2026, 08:54

На Сумщине за сутки под огнем РФ были 10 общин, есть раненые

06 июля 2026, 08:54
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Фото: Национальная полиция
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В результате вражеских атак на Сумщине пострадали два человека. За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 10 общин области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Российские войска применяли управляемые авиабомбы (КАБ), ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и другие способы поражения.

В Глуховской общине в результате попадания беспилотника пострадала 77-летняя женщина. Поврежден частный жилой дом.

Также в медицинское учреждение обратилась 64-летняя женщина, которая получила ранения еще 4 июля в результате атаки в Белопольской общине.

В Краснопольской общине повреждены три частных дома, в Белопольской – административное здание и забор.

В Сумской общине зафиксировано повреждение автозаправочной станции и объектов гражданской инфраструктуры. В Шосткинской общине поврежден грузовой автомобиль и линия электропередач.

По каждому факту возбуждены уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 989 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак погиб один человек, еще 25 получили ранения.

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