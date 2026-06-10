08:45  10 червня
У Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив сусідку біля під'їзду
09:40  10 червня
На Одещині чоловіка привалило бетонною плитою в покинутій будівлі
08:58  10 червня
На трасі на Черкащині сталася смертельна ДТП: один із автомобілів вилетів у кювет
UA | RU
UA | RU
10 червня 2026, 07:56

Наслідки нічного нальоту на Одесу: росіяни поцілили у багатоповерхівки, серед постраждалих – діти

10 червня 2026, 07:56
Читайте также на русском языке
Фото: МВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 10 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинився Приморський район міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та ДСНС.

У восьмиповерховому будинку спалахнула пожежа – вщент вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Рятувальники ліквідували пожежу.

За іншою адресою у 18-поверхівці на балкон квартири 11-поверху впала частина безпілотника – на щастя, без детонації та загорання. Зруйнована зовнішня стіна лоджії, пошкоджене майно, вікна та фасад.

Внаслідок атаки постраждали троє людей. До лікарні госпіталізували 46-річну жінку. Також постраждали двоє дітей 10 та 9 років – у них діагностували гостру реакцію на стрес. Усім надали необхідну медичну та психологічну допомогу.

На місцях прильотів розгорнуто оперативні штаби. Комунальники розчищають територію та закривають понівечені вікна, а представники райадміністрації допомагають мешканцям оформити документи на компенсацію за програмою "єВідновлення" та з міського бюджету.

Нагадаємо, на світанку 10 червня ворог здійснив масовану атаку на Харків. Зафіксовані 26 ударів безпілотників. Відомо про чотирьох постраждалих жінок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Одеса пожежа обстріли постраждалі наслідки безпілотники
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
У Дніпрі підприємець наводив удари росіян по місту
10 червня 2026, 10:30
Обіцяли роботу, а забирали паспорти: у Києві викрили банду, яка утримувала в рабстві 12 людей
10 червня 2026, 10:19
На Харківщині посадовців армійського корпусу викрили на поборах з військових за "бойові" виплати
10 червня 2026, 09:56
На Одещині чоловіка привалило бетонною плитою в покинутій будівлі
10 червня 2026, 09:40
На Миколаївщині військовий почав працювати на РФ, бо "хотів до бабусі"
10 червня 2026, 09:30
Ворог атакував житловий сектор у Сумах: поранені двоє людей
10 червня 2026, 09:15
На трасі на Черкащині сталася смертельна ДТП: один із автомобілів вилетів у кювет
10 червня 2026, 08:58
У Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив сусідку біля під'їзду
10 червня 2026, 08:45
РФ вночі атакувала Україну 207 безпілотниками: є влучання на 14 локаціях
10 червня 2026, 08:27
Росіяни за ніч близько 20 разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджені підприємство, ліцей та адмінбудівля
10 червня 2026, 08:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Юрій Бутусов
Всі блоги »