Фото: МВА

У ніч на 10 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинився Приморський район міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та ДСНС.

У восьмиповерховому будинку спалахнула пожежа – вщент вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Рятувальники ліквідували пожежу.

За іншою адресою у 18-поверхівці на балкон квартири 11-поверху впала частина безпілотника – на щастя, без детонації та загорання. Зруйнована зовнішня стіна лоджії, пошкоджене майно, вікна та фасад.

Внаслідок атаки постраждали троє людей. До лікарні госпіталізували 46-річну жінку. Також постраждали двоє дітей 10 та 9 років – у них діагностували гостру реакцію на стрес. Усім надали необхідну медичну та психологічну допомогу.

На місцях прильотів розгорнуто оперативні штаби. Комунальники розчищають територію та закривають понівечені вікна, а представники райадміністрації допомагають мешканцям оформити документи на компенсацію за програмою "єВідновлення" та з міського бюджету.

Нагадаємо, на світанку 10 червня ворог здійснив масовану атаку на Харків. Зафіксовані 26 ударів безпілотників. Відомо про чотирьох постраждалих жінок.