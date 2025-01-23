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23 января 2025, 05:29

В Одесской области у границы с Молдовой задержали переправщика с "клиентами"

23 января 2025, 05:29
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фото: ГПСУ
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В Раздельнянском районе Одесской области пограничники задержали переправщика и троих мужчин призывного возраста

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Житель Одессы собирался незаконно переправить через приднестровский сегмент украино-молдавской границы жителей Киевской и Винницкой областей. Своих клиентов 48-летний одессит находил через один из онлайн-мессенджеров, где и обсуждались детали "путешествия".

За свою помощь делец запросил по 7000 долларов с каждого. "Путешественники" уже успели перевести предоплату на криптокошелек по 2500 долларов.

Мужчины должны были прибыть в одно из сел приграничья, откуда пешком отправились к границе. Однако там их задержали пограничники.

Относительно одессита направлено сообщение в Нацполицию. Фигуранту объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В отношении трех мужчин составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

Напомним, в Одесской области болгарин производил иностранные паспорта за 10 тысяч долларов для выезда мужчин за границу.

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