В Одесской области у границы с Молдовой задержали переправщика с "клиентами"
В Раздельнянском районе Одесской области пограничники задержали переправщика и троих мужчин призывного возраста
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Житель Одессы собирался незаконно переправить через приднестровский сегмент украино-молдавской границы жителей Киевской и Винницкой областей. Своих клиентов 48-летний одессит находил через один из онлайн-мессенджеров, где и обсуждались детали "путешествия".
За свою помощь делец запросил по 7000 долларов с каждого. "Путешественники" уже успели перевести предоплату на криптокошелек по 2500 долларов.
Мужчины должны были прибыть в одно из сел приграничья, откуда пешком отправились к границе. Однако там их задержали пограничники.
Относительно одессита направлено сообщение в Нацполицию. Фигуранту объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
В отношении трех мужчин составлены админпротоколы, дела направлены в суд.
Напомним, в Одесской области болгарин производил иностранные паспорта за 10 тысяч долларов для выезда мужчин за границу.