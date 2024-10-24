В Ивано-Франковске собака загрызла лебедя в парке: владельца животного мобилизовали

фото: полиция

На озере в парке им. Шевченко в Ивано-Франковске собака загрызла черного лебедя

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Правоохранители рассказали, что к ним обратились очевидцы инцидента. Прибывшие на место происшествия полицейские установили владельца собаки - это 27-летний местный житель, который выгуливал животное в парке.

Также в сети появились видео, где видно, что пес гулял в парке без намордника и без поводка.

Фотографиями события поделился и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Как будете идти гулять с собакой, берите намордник. Выйдет дешевле", – написал Марцинкив.

Мэр города сообщил, что на владельца собаки составил админпротокол. За нарушение правил содержания собаки мужчине грозит от 1700 до 3400 грн. штрафа с конфискацией животного.

Впоследствии в эфире ТРК "Башня" Марцинкив сообщил, что владельца собаки мобилизовали.

"Этот человек был уклонистом и он сегодня попал в ряды Вооруженных сил Украины", - сообщил городской голова.

Напомним, ранее на Днепропетровщине мужчина застрелил из ружья двух собак, полиция открыла дело.