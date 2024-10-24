В Ивано-Франковске собака загрызла лебедя в парке: владельца животного мобилизовали
На озере в парке им. Шевченко в Ивано-Франковске собака загрызла черного лебедя
Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Правоохранители рассказали, что к ним обратились очевидцы инцидента. Прибывшие на место происшествия полицейские установили владельца собаки - это 27-летний местный житель, который выгуливал животное в парке.
Также в сети появились видео, где видно, что пес гулял в парке без намордника и без поводка.
Фотографиями события поделился и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Как будете идти гулять с собакой, берите намордник. Выйдет дешевле", – написал Марцинкив.
Мэр города сообщил, что на владельца собаки составил админпротокол. За нарушение правил содержания собаки мужчине грозит от 1700 до 3400 грн. штрафа с конфискацией животного.
Впоследствии в эфире ТРК "Башня" Марцинкив сообщил, что владельца собаки мобилизовали.
"Этот человек был уклонистом и он сегодня попал в ряды Вооруженных сил Украины", - сообщил городской голова.
Напомним, ранее на Днепропетровщине мужчина застрелил из ружья двух собак, полиция открыла дело.