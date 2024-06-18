В Одесской области разоблачили склады с контрафактными сигаретами на миллион

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На днях правоохранители разоблачили масштабную схему с незаконным оборотом контрафактных сигарет в Одесской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Житель Одесщины организовал незаконный бизнес по реализации табачных изделий. География сбыта контрафакта охватывала не только Одессу, но всю Одесскую область. Реализация продукта была как на оптовом рынке, так и в розницу. Контрафактный товар делец хранил в нескольких складских помещениях и гаражах.

В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили 12 тысяч пачек табачных изделий без марок акцизного налога. Стоимость изъятого товара составляет 1 млн гривен.

Продолжаются следственные действия в рамках открытого уголовного производства.

Напомним, на днях на Волыни в грузовых поездах нашли 5000 пачек контрабандных сигарет.