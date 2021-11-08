В Одессе мужчина погиб под колесами трамвая
В Одессе на Люстдорфской дороге мужчина попытался перейти трамвайный путь в неустановленном для этого месте и погиб под колесами трамвая
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КП "Одеселектротранс".
Трамвай двигался в направлении Старосенной площади. Водитель, по данным пресс-службы, применил звуковой сигнал и экстренное торможение.
Однако столкновения избежать не удалось - мужчина получил травмы и погиб. На месте работала следственно-оперативная группа.
Напомним, что в Одессе трамвай, двигавшийся из депо, совершил наезд на пожилую женщину, которая неожиданно вышла на колею. Из-за полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
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