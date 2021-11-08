В Одесі чоловік загинув під колесами трамвая
В Одесі на Люстдорфській дорозі чоловік спробував перейти трамвайну колію у невстановленому для цього місці й загинув під колесами трамвая
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КП "Одеселектротранс".
Трамвай рухався в напрямку Старосінної площі. Водій, за даними пресслужби, застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування.
Однак зіткнення уникнути не вдалося - чоловік отримав травми та загинув. На місці працювала слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, що в Одесі трамвай, що рухався з депо, скоїв наїзд на літню жінку, яка зненацька вийшла на колію. Через отримані травми жінка загинула на місці події.
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