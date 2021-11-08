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08 листопада 2021, 10:19 2

В Одесі чоловік загинув під колесами трамвая

08 листопада 2021, 10:19 2
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Фото з відкритих джерел
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В Одесі на Люстдорфській дорозі чоловік спробував перейти трамвайну колію у невстановленому для цього місці й загинув під колесами трамвая

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КП "Одеселектротранс".

Трамвай рухався в напрямку Старосінної площі. Водій, за даними пресслужби, застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування.

Однак зіткнення уникнути не вдалося - чоловік отримав травми та загинув. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що в Одесі трамвай, що рухався з депо, скоїв наїзд на літню жінку, яка зненацька вийшла на колію. Через отримані травми жінка загинула на місці події.

Одеса смерть трамвай

 
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