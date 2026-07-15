Спасатели ликвидировали пожар в зоне отчуждения: радиационный фон в норме

Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар лесной подстилки в зоне отчуждения Киевской области. Во время тушения специалисты ГСЧС непрерывно контролировали радиационный фон, который оставался в пределах природных показателей

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным спасателей, во время ликвидации возгорания постоянно производились замеры уровня радиации.

Мониторинг показал, что показатели в течение всего времени проведения работ не превышали установленные допустимые нормы.

В ГСЧС отметили, что благодаря оперативным и слаженным действиям подразделений удалось не допустить распространения огня на значительные площади. Пожар полностью ликвидирован.

Напомним, что 7 июля спасатели локализовали все очаги возгорания, вызванные падением российских беспилотников в Чернобыльской зоне отчуждения.