09 апреля 2026, 15:19

В Николаевской области отчим развращал 13-летнюю падчерицу

иллюстративное фото: из открытых источников
Жителя Березанской общины Николаевской области подозревают в совершении развратных действий по поводу своей несовершеннолетней падчерицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости N".

Мужчине сообщено о подозрении в развратных действиях в отношении малолетнего лица, совершенного членом семьи (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

По данным следствия, 53-летний мужчина в отношении своей 13-летней падчерицы совершал развратные действия сексуального характера с марта 2026 года.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Николаевской области осудили педофила, который связал бабушку и изнасиловал ее внучку. Ему назначили наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Николаевская область мужчина несовершеннолетняя развращение
