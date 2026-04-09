В Николаевской области отчим развращал 13-летнюю падчерицу
Жителя Березанской общины Николаевской области подозревают в совершении развратных действий по поводу своей несовершеннолетней падчерицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости N".
Мужчине сообщено о подозрении в развратных действиях в отношении малолетнего лица, совершенного членом семьи (ч. 2 ст. 156 УК Украины).
По данным следствия, 53-летний мужчина в отношении своей 13-летней падчерицы совершал развратные действия сексуального характера с марта 2026 года.
За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.
Напомним, в Николаевской области осудили педофила, который связал бабушку и изнасиловал ее внучку. Ему назначили наказание в виде 10 лет тюрьмы.