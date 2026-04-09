В Николаевской области отчим развращал 13-летнюю падчерицу

иллюстративное фото: из открытых источников

Жителя Березанской общины Николаевской области подозревают в совершении развратных действий по поводу своей несовершеннолетней падчерицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости N".

Мужчине сообщено о подозрении в развратных действиях в отношении малолетнего лица, совершенного членом семьи (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

По данным следствия, 53-летний мужчина в отношении своей 13-летней падчерицы совершал развратные действия сексуального характера с марта 2026 года.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Николаевской области осудили педофила, который связал бабушку и изнасиловал ее внучку. Ему назначили наказание в виде 10 лет тюрьмы.