09 апреля 2026, 15:50

В Киевской области с мужа требовали четверть миллиона за "правильное" решение ВЛК

09 апреля 2026, 15:50
Фото: из открытых источников
В городе Вишневое разоблачили 32-летнюю женщину. Она требовала с мужа взятку за получение решения ВЛК

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Женщина получила подозрение за получение неправомерной выгоды по влиянию на принятие решения должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки в целях оформления отсрочки от мобилизации.

Известно, что она потребовала 250 тысяч гривен с мужчины за влияние на решение ВЛК.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
