В Киевской области с мужа требовали четверть миллиона за "правильное" решение ВЛК

В городе Вишневое разоблачили 32-летнюю женщину. Она требовала с мужа взятку за получение решения ВЛК

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Женщина получила подозрение за получение неправомерной выгоды по влиянию на принятие решения должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки в целях оформления отсрочки от мобилизации.

Известно, что она потребовала 250 тысяч гривен с мужчины за влияние на решение ВЛК.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.