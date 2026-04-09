На Миколаївщині вітчим розбещував 13-річну падчерку

Жителя Березанської громади Миколаївської області підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо своєї неповнолітньої падчерки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Новини N".

Чоловіку повідомлено про підозру у розпусних діях щодо малолітньої особи, вчиненої членом сім'ї (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, 53-річний чоловік щодо своєї 13-річної падчериці чинив розпусні дії сексуального характеру з березня 2026 року.

За скоєне зловмиснику загрожує від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Миколаївщині засудили педофіла, який зв'язав бабусю та зґвалтував її онуку. Йому призначили покарання у виді 10 років ув'язнення.