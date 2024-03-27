Российские войска ударили ракетой "Искандер-М" по предприятию в Николаеве, есть раненые

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Об этом сообщили Силы обороны юга, сообщает RegioNews.

"Враг продолжает применять различные виды ракетного вооружения, терроризируя регионы Украины. Ударил по Николаеву, вероятно баллистической ракетой "Искандер-М", - говорится в сообщении.

Сообщается, что противник продолжает разрушать промышленные объекты города. В результате удара ранены среди сотрудников предприятия, однако информация уточняется.

Сейчас известно о 8 раненых в Николаеве – все гражданские, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Повреждены жилые дома. Преимущественно выбиты окна в квартирах.

"Избитые окна есть в 6 жилых домах. Сразу отмечу, что повреждения не масштабные. Только отдельные квартиры", - отметил он.

Ранее сообщалось, что мэр города Александр Сенкевич заявил, что по Николаеву ударили баллистикой.