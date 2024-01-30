​​На Николаевщине обломки сбитого дрона упали на грузовик: пострадал водитель

фото: ГСЧС

В ночь на 30 января российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. В Николаевской области в результате падения обломков сбитого дрона горел грузовик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В одном из районов области на дороге вспыхнул грузовик, перевозивший семена подсолнечника. Спасатели потушили пожар на площади 70 кв.м.

Пострадал водитель, его госпитализировали.

Напомним, российская армия в ночь на 30 января запустила по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО удалось сбить 15 вражеских беспилотников.