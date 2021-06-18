13:57  18 июня
Зеленский подписал указ о повышении "минималки" медикам
18:53  18 июня
СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса
17:55  18 июня
Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Золотого, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
18 июня 2021, 14:14 31

Жителям Николаева запретили свободно заходить в облсовет

18 июня 2021, 14:14 31
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В здании Николаевского областного совета установили турникет. В скором времени жители смогут попасть туда только по пропускам и предварительной регистрации. Вчера, 17 июня, ряд депутатов выступил с инициативой демонтажа турникета

Этот вопрос был вынесен на голосование, но решение не приняли, сообщает RegioNews со ссылкой на НикВести.

Рассмотрение вопроса о демонтаже турникета поддержали только 17 депутатов. Против проголосовали 7 депутатов, воздержались - 12, не голосовали - 19.

Отметим, что в здании областного совета также находится облгосадминистрация и Хозяйственный суд Николаевской области. Туда также нельзя будет свободно попасть гражданам.

Также отметим, что глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, что турникет в холле облсовета установили для "наведения порядка”.

Напомним, ранее сообщалось, что вопрос установки турникета в мэрии подняли после забрасывания яйцами депутата от фракции "Оппозиционный блок” Павла Зоткина.

Николаев

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua