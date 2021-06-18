Жителям Николаева запретили свободно заходить в облсовет

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В здании Николаевского областного совета установили турникет. В скором времени жители смогут попасть туда только по пропускам и предварительной регистрации. Вчера, 17 июня, ряд депутатов выступил с инициативой демонтажа турникета

Этот вопрос был вынесен на голосование, но решение не приняли, сообщает RegioNews со ссылкой на НикВести.

Рассмотрение вопроса о демонтаже турникета поддержали только 17 депутатов. Против проголосовали 7 депутатов, воздержались - 12, не голосовали - 19.

Отметим, что в здании областного совета также находится облгосадминистрация и Хозяйственный суд Николаевской области. Туда также нельзя будет свободно попасть гражданам.

Также отметим, что глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, что турникет в холле облсовета установили для "наведения порядка”.

Напомним, ранее сообщалось, что вопрос установки турникета в мэрии подняли после забрасывания яйцами депутата от фракции "Оппозиционный блок” Павла Зоткина.