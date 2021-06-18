Жителям Миколаєва заборонили вільно заходити в облраду

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У будівлі Миколаївської обласної ради встановили турнікет. Незабаром жителі зможуть потрапити туди тільки за перепустками і попередньої реєстрації. Вчора, 17 червня, низка депутатів виступила з ініціативою демонтажу турнікета

Це питання було винесено на голосування, але рішення не ухвалили, повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.

Розгляд питання про демонтаж турнікета підтримали тільки 17 депутатів. Проти проголосували 7 депутатів, утрималися - 12, не голосували - 19.

Зазначимо, що в будівлі обласної ради також розміщена облдержадміністрація і господарський суд Миколаївської області. Туди також не можна буде вільно потрапити громадянам.

Також наголосимо, що глава Миколаївської облради Анна Замазеева розповіла, що турнікет в холі облради встановили для "наведення порядку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що питання установки турнікета в мерії порушили після закидання яйцями депутата від фракції "Опозиційний блок" Павла Зоткіна.