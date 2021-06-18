13:57  18 червня
Зеленський підписав указ про підвищення "мінімалки" медикам
10:59  18 червня
Україна не буде денонсувати Мінські домовленості, в РНБО назвали причину
08:09  18 червня
Війна на Донбасі: окупанти наростили обстріли й поранили українського бійця
UA | RU
UA | RU
18 червня 2021, 14:14 31

Жителям Миколаєва заборонили вільно заходити в облраду

18 червня 2021, 14:14 31
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У будівлі Миколаївської обласної ради встановили турнікет. Незабаром жителі зможуть потрапити туди тільки за перепустками і попередньої реєстрації. Вчора, 17 червня, низка депутатів виступила з ініціативою демонтажу турнікета

Це питання було винесено на голосування, але рішення не ухвалили, повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.

Розгляд питання про демонтаж турнікета підтримали тільки 17 депутатів. Проти проголосували 7 депутатів, утрималися - 12, не голосували - 19.

Зазначимо, що в будівлі обласної ради також розміщена облдержадміністрація і господарський суд Миколаївської області. Туди також не можна буде вільно потрапити громадянам.

Також наголосимо, що глава Миколаївської облради Анна Замазеева розповіла, що турнікет в холі облради встановили для "наведення порядку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що питання установки турнікета в мерії порушили після закидання яйцями депутата від фракції "Опозиційний блок" Павла Зоткіна.

Миколаїв

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua