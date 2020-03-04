В Николаевской "инфекционке" хотят построить новый боксированный корпус

Управление здравоохранения Николаевской ОГА будет обращаться к премьер-министру Украины с просьбой начать уже в нынешнем году проектирование строительства боксированного корпуса "инфекционки" с финансированием из ГФРР

Фото: Facebook страница Георгиева

Управление здравоохранения Николаевской ОГА будет обращаться к премьер-министру Украины с просьбой начать уже в нынешнем году проектирование строительства боксированного корпуса "инфекционки" с финансированием из ГФРР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мой город. Депутаты задали вопрос начальнику облздрава Павлу Георгиеву, готова ли область противостоять коронавирусу, если его выявят. Георгиев упомянул, что планируют подать проект по строительству нового корпуса на софинансирование из Госфонда регионального развития. Сейчас в инфекционной больнице есть 7 мельцеровских боксов, то есть с предбоксами и входом с улицы, но этого мало. "Был разработан проект на строительство двухэтажного корпуса из 20 боксов и палаты интенсивной терапии. Мы, управление и больница, все, что в наших силах, сделали. Этот проект уже подали в управление экономики для отправки на финансирование Госфонда регионального развития", — рассказал Георгиев. Он добавил, что сейчас подготовлено письмо к премьер-министру от главы ОГА. На этой неделе планируется встреча с премьером представителей областей, где будут докладывать и просить, чтобы проект с 2021 года перенесли на 2020 год. Также Георгиев упомянул, что для строительства нового корпуса понадобится около 15 млн грн по софинансированию из областного бюджета.

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