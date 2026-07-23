На Львівщині квадроцикл злетів у кювет: 27-річний водій загинув

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 27-річний водій квадроцикла Jianshe не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та з’їхав у кювет. Після цього транспортний засіб перекинувся.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, у селищі Рокитне Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю електровелосипеда та мотоцикла. Унаслідок зіткнення травмувалися обидва водії, їх госпіталізували до лікарні.