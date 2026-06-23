Фото: полиция

Правоохранители сообщили о подозрении 35-летнему львовянину, отвечавшему за прокат квадроциклов, после ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, квадроцикл не был зарегистрирован в сервисном центре МВД и имел технические неисправности, в том числе тормозную систему и наружное освещение. Кроме того, у 17-летней девушки, которая управляла квадроциклом, не было водительского удостоверения соответствующей категории и навыков управления.

Тем не менее, распорядитель проката допустил несовершеннолетнюю к использованию квадроцикла. В лесном массиве вблизи села Виннички она не справилась с управлением, выехала на обочину и перевернулась. От полученных травм девушка погибла на месте.

Мужчине инкриминируют нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы до 2 лет или ограничение или лишение свободы до 5 лет, с возможным лишением права занимать определенные должности до 3 лет или без такого.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, трагическое ДТП произошло днем 16 апреля в лесном массиве во Львовском районе.