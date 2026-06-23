Фото: поліція

Правоохоронці повідомили про підозру 35-річному львів’янину, який відповідав за прокат квадроциклів, після ДТП, у якій загинула неповнолітня дівчина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, квадроцикл не був зареєстрований у сервісному центрі МВС і мав технічні несправності, зокрема гальмівної системи та зовнішнього освітлення. Крім того, 17-річна дівчина, яка керувала квадроциклом, не мала водійського посвідчення відповідної категорії та навичок керування.

Попри це, розпорядник прокату допустив неповнолітню до використання квадроцикла. У лісовому масиві поблизу села Виннички вона не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та перекинулася. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

Чоловіку інкримінують порушення правил експлуатації транспортних засобів. Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи до 2 років, або обмеження чи позбавлення волі до 5 років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади до 3 років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, трагічна ДТП сталася вдень 16 квітня у лісовому масиві у Львівському районі.