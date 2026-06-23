13:27  23 червня
Трагедія на пляжі в Одесі: дівчина загинула від уламка БпЛА
11:07  23 червня
Трансфер, готель і переправа через Тису: на Закарпатті викрили схему втечі за кордон
10:39  23 червня
На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли
UA | RU
UA | RU
23 червня 2026, 12:53

Загибель 17-річної дівчини на квадроциклі: на Львівщині оголосили підозру розпоряднику прокату

23 червня 2026, 12:53
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру 35-річному львів’янину, який відповідав за прокат квадроциклів, після ДТП, у якій загинула неповнолітня дівчина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, квадроцикл не був зареєстрований у сервісному центрі МВС і мав технічні несправності, зокрема гальмівної системи та зовнішнього освітлення. Крім того, 17-річна дівчина, яка керувала квадроциклом, не мала водійського посвідчення відповідної категорії та навичок керування.

Попри це, розпорядник прокату допустив неповнолітню до використання квадроцикла. У лісовому масиві поблизу села Виннички вона не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та перекинулася. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

Чоловіку інкримінують порушення правил експлуатації транспортних засобів. Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи до 2 років, або обмеження чи позбавлення волі до 5 років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади до 3 років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, трагічна ДТП сталася вдень 16 квітня у лісовому масиві у Львівському районі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область події квадроцикл загибла підозра розслідування
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
У Запоріжжі дезертир наводив російські удари на військових ЗСУ
23 червня 2026, 15:15
На Львівщині чиновниці приписували людям виплат на 40 мільйонів
23 червня 2026, 14:55
У Києві "нагріли" понад 3 мільйони на харчуванні для дитячих садочків
23 червня 2026, 14:40
Росіяни можуть спровокувати спалах сибірської виразки на Херсонщині – ГУР
23 червня 2026, 14:18
ППО, нафтобаза і техніка РФ: СБС уразили понад 60 цілей у Криму та на ТОТ
23 червня 2026, 13:44
Трагедія на пляжі в Одесі: дівчина загинула від уламка БпЛА
23 червня 2026, 13:27
Російський дрон атакував мотоцикліста на Харківщині: 58-річний чоловік у лікарні
23 червня 2026, 13:10
Ціни на бензин в Україні: чи очікувати здешевлення
23 червня 2026, 13:00
На Закарпатті лікарня заробила 9,5 млн грн на "фантомних" пацієнтах
23 червня 2026, 12:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Всі блоги »