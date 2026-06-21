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21 июня 2026, 18:10

Во Львовской области поезд насмерть сбил 19-летнего парня

21 июня 2026, 18:10
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Фото: Полиция Львовской области
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Во Львовской области вблизи города Стрый 20 июня около 16:50 в результате наезда грузового поезда погиб мужчина - полицейские устанавливают обстоятельства

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .

Как предварительно установили правоохранители, грузовой поезд совершил наезд на лежащего на колее 19-летнего жителя Стрыя.

От полученных в результате наезда травм мужчина погиб на месте происшествия.

По факту следователи Стрыйского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Житомирской области поезд насмерть сбил 31-летнюю женщину. Трагедия произошла 7 июня около 06:50 на железнодорожной станции Попельня в Житомирском районе.

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