На Львівщині потяг насмерть збив 19-річного хлопця

Фото: Поліція Львівської області

На Львівщині поблизу міста Стрий 20 червня близько 16:50 внаслідок наїзду вантажного потяга загинув чоловік – поліцейські встановлюють обставини

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews .

Як попередньо встановили правоохоронці, вантажний потяг здійснив наїзд на 19-річного мешканця Стрия, який лежав на колії.

Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події.

За фактом слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, що на Житомирщині потяг на смерть збив 31-річну жінку. Трагедія сталася 7 червня близько 06:50 на залізничній станції Попільня у Житомирському районі.