В Черниговской области пьяный военный СЗЧ устроил стрельбу из окна собственного дома

Фото: полиция Черниговской области

В городе Бахмач на Черниговщине полиция задержала 49-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из автоматического оружия из окна собственного дома 8 июня

Об этом сообщили в полиции Черниговской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел вечером 8 июня. В полицию поступило сообщение о выстрелах на одной из улиц города. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что к стрельбе причастен военнослужащий, находящийся в статусе самовольно покинувшего воинскую часть (СПВ). По данным следствия, мужчина произвел несколько выстрелов из автомата из окна своего дома в направлении гаража.

Во время обыска в доме правоохранители изъяли автомат АК-74 с глушителем, два магазина и 17 патронов калибра 5,45 мм. Оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По факту происшествия возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) и ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Яготине Бориспольского района мужчина открыл стрельбу из окна квартиры многоэтажки и повредил автомобиль.