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08 июня 2026, 12:30

На Львовщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два ребенка

08 июня 2026, 12:30
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Фото: полиция
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ДТП произошло 7 июня около 18:50 вблизи села Середкевичи Яворивского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Skoda Superb, 39-летний житель Яворивского района, не справился с управлением и выехал с дороги, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пассажиры легковушки, жители Яворовского района в возрасте 7 и 12 лет, получили травмы. Детей госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 7 июня на Волыни автомобиль врезался в придорожный отбойник – он насквозь проткнул машину. За рулем легковушки была 16-летняя девушка, погиб 23-летний парень.

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