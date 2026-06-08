Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Skoda Superb, 39-річний мешканець Яворівського району, не впорався з керуванням та виїхав з дороги, де автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП пасажири легковика, жителі Яворівського району віком 7 і 12 років, отримали травми. Дітей госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 7 червня на Волині автомобіль врізалася у придорожній відбійник – він наскрізь проштрикнув машину. За кермом легковика була 16-річна дівчина, загинув 23-річний молодик.